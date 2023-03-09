ريال مدريد ينعي مدربه الإيطالي الأسبق إيطالو جالبياتي بعد وفاته عن عمر يناهز 85 عاماً

نعى نادي ريال مدريد مدربه الإيطالي الأسبق، إيطالو جالبياتي، بعد وفاته مساء الأربعاء عن عمر يناهز 85 عاما.

وسبق لجالبياتي أن عمل مساعد مدرب مع مواطنه فابيو كابيللو، في النادي الملكي خلال موسم 2006-2007.

قبل أن يتولى نفس المنصب في موسم 1996-1997 مع نفس الفريق تحت قيادة كابيللو أيضا وألبرتو زاكيروني.

وفي بيان رسمي، نعى النادي الملكي مدربه الأسبق، وقال فيه: "يود ريال مدريد أن يعبر عن تعازيه لعائلة وزملاء والأندية التي عمل فيها جالبياتي في مسيرته وجميع المقربين منه".

يذكر، أن جالبياتي نجح في الفوز بلقب من الدوري الإسباني مع اللوس بلانكوس أثناء عمله كمدرب مساعد مع كابيللو.