الشرطة الفرنسية تلقي القبض على بلاتيني الرئيس السابق لليويفا

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، صباح اليوم، في ظل تحقيقات مزاعم الفساد المتعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.