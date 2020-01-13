وفاة نجم المصارعة المكسيكية بعد إصابته بجروح خطيرة في حلبة النزال

توفي المصارع المكسيكي الشهير"لا باركا"، المعروف في عالم المصارعة الترفيهية بزي الهيكل العظمي، يوم السبت، عن عمر يناهز 54 عاما، وفارق أسطورة المصارعة، واسمه الحقيقي، خيسوس ألفونسو هويرتا إسكوبوزا، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال سقوطه في إحدى عروض المصارعة في أكتوبر الماضي.

وأراد لا باركا القفز من الحلبة مباشرة على الخصم، لكن ساقه كانت متشابكة بالحبال فسقط وارتطم رأسه بقوة بالأرض، وبعد ذلك غادر المصارع الساحة على نقالة فاقدا الوعي، وتبين لاحقا أنه أصيب بجرح خطير في رأسه، وبكسر فقرات في عنقه، وفقد القدرة على الكلام وتحريك أطرافه لبعض الوقت.