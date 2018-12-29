تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام الداخلية في الدوري المصري

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم السبت أمام الداخلية والتي ستقام على استاد "بتروسبورت" والمؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وأحمد علاء وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر وأحمد الشيخ وأحمد حمودي

خط الهجوم: مروان محسن