إصابة محمود عبد المنعم كهربا بفيروس كورونا

أكد الإعلامى أحمد شوبير إصابة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الأهلى أخضع كهربا لمسحة وجاءت نتيجتها إيجايبة لتتأكد إصابته بفيروس كورونا". ويضيف شوبير "الأهلى قرر إبعاد كهربا عن التدريبات ووضعه تحت الملاحظة الطبية فى العزل المنزلى لحين التأكد من سلبية مسحته، موضحاً أن كهربا أجرى 3 مسحات وجاءت كلها إيجابية لتتأكد إصابته بفيروس كورونا".