ليفربول يقترب من ضم موهبة فولهام في الصيف المقبل

كشفت تقارير بريطانية عن عودة نادي ليفربول للاهتمام من جديد بشأن انتقال اللاعب فابيو كارفاليو نجم فريق فولهام خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى أنفيلد خلال يناير الماضي.