أستاذ أمراض صدرية يكشف عن حالة صلاح

كشف أستاذ أمراض الصدر في جامعة عين شمس المصرية، الدكتور عادل خطاب، عن تطورات الحالة الصحية لنجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعد إصابته بفيروس كورونا وقال خطاب في تصريح تلفزيوني "حالة محمد صلاح مستقرة، واللاعب مستمر في العزل". وتابع خطاب: "فيروس كورونا سريع الانتشار، وبداية أعراضه قد لا يستشعرها البعض لعدم قوتها".

وأكمل: "تهاون المواطنين في الإجراءات الاحترازية يساهم في سرعة انتشار الفيروس"، مؤكدا:" لا قلق على صلاح، لأن لياقته البدنية عالية جدا، لذلك أرجو من المواطنين عدم الاستهتار وعدم مقارنة أنفسهم بلاعبي كرة القدم الذين يتعافون سريعا من المرض".

وعن الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا، أكد خطاب،: "لا أحد يخفي الأعداد الحقيقية لكورونا، ولكن أنا أوافق رئيس منظمة الصحة العالمية بأنه لمعرفة الأعداد الحقيقية يجب أن نضرب الرقم (الرسمي) المعلن في 20" وأوضح أستاذ أمراض الصدر: "هناك إصابات كثيرة، ولكن لضعف الأعراض لا أحد يعلم بها".