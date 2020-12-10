بنزيما ينضم إلى ميسي ورونالدو في قائمة خاصة بدوري الأبطال

أحرز النجم الفرنسي كريم بنزيما، هدفين ليقود فريقه، ريال مدريد، للفوز على ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ، أمس الأربعاء، والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في صدارة المجموعة الثانية وسجل بنزيما هدفيه، بضربتين رأسيتين في الشوط الأول، ليرفع عدد أهدافه في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا إلى 51 هدفا. ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات الرياضية، فإن بنزيما أصبح خامس لاعب يسجل 50 هدفا أو أكثر في دور المجموعات بدوري الأبطال، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي (71 هدفا)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (67 هدفا)، والإسباني راؤول غونزاليس (53 هدفا)، والهولندي رود فان نيستلروي (50 هدفا).

المصدر: "أوبتا"