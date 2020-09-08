الأهلي يحرم رمضان صبحي من مكافأة الفوز بالدوري
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الأهلي يحرم رمضان صبحي من مكافأة الفوز بالدوري

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العرب اليوم - الأهلي يحرم رمضان صبحي من مكافأة الفوز بالدوري

رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزى
القاهرة - العرب اليوم

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على حرمان رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز الذي انضم له رسميًا قبل ساعات، من مكافأة بطولة الدوري للموسم الجاري 2020 -2021.

واقترب الأهلي من حسم لقب الدوري الموسم الحالي، وبات على بعد 8 نقاط من التتويج رسميًا، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب أندية الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن صاحب المركز الثاني الزمالك، علمًا بأن الأخير سيُخصم منه ثلاث نقاط بنهاية الموسم، بعد انسحابه في مباراة القمة أمام الأهلي بالدور الأول، ويتبقى على نهاية البطولة 9 مباريات.وكشف مصدر مُطلع بالنادي الأهلي، عن أن مجلس الإدارة برئاسة الخطيب، استقر على عدم منح رمضان صبحي مكافأة الفوز بالدوري الممتاز والتي تصل لـ60 ألف جنيه، لعدة أسباب، أبرزها هي عدم مشاركته في عدد كبير في مباريات بطولة الدوري الممتاز، وتعرضه للإصابة في فترة كبيرة طوال الموسم.

وارتبط رمضان صبحي مع الأهلي بعقد لمدة موسم 2019 - 2020 على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد الإنجليزي، مقابل مليون و600 ألف إسترليني، علمًا بأن اللاعب كان قضى 6 أشهر على سبيل الإعارة سبقت هذا الموسم.

وبدأت الإعارة في يوليو قبل الماضي، وفي هذه الفترة كان المنتخب الوطني الأول يشارك في بطولة الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر العام الماضي، بعدها خاض اللاعب فترة من التدريبات، وعدد قليل من المباريات، ثم انضم لصفوف المنتخب الأوليمبي للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وتوج بها الفراعنة.

ولعب رمضان صبحي مع الأهلي في الموسم الحالي تسع مباريات خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة منها 6 مباريات في الدوري الممتاز أمام كل من سموحة وحرس الحدود ووادي دجلة والجونة وأسوان والإنتاج الحربي، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدف، وشارك في ثلاث مباريات في دوري أبطال أفريقيا أمام كل من كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، والنجم الساحلي التونسي، وأمام الهلال السوداني، وأحرز هدفا في مرمى الهلال، وشارك رمضان صبحي في المباريات التسع بواقع 707 دقائق.

وأعلن نادي بيراميدز، أمس الإثنين، التعاقد رسميًا مع رمضان صبحي، لمدة 5 سنوات حتى 2025، قادمًا من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

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الأهلي يحرم رمضان صبحي من مكافأة الفوز بالدوري الأهلي يحرم رمضان صبحي من مكافأة الفوز بالدوري



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