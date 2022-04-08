ليون الفرنسي يقتنص تعادلا مُثيراً من وست هام في الدوري الأوروبي

تعادل وست هام يونايتد الإنجليزي مع ضيفه ليون الفرنسي بنتيجة 1 - 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على الملعب "الأولمبي" فى لندن، فى ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروباليج" للموسم الحالى 2021 - 2022. شهد الشوط الأول من اللقاء تعرض اللاعب أرون كريسويل مدافع وست هام للطرد المباشر فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، بعد تخله القوى على لاعب ليون. وفى الشوط الثانى نجح الفريق الإنجليزي فى تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 52 عن طريق اللاعب جارود بوين، ولكن أدرك تانجى ندومبيلى هدف التعادل لفريق ليون فى الدقيقة 66.

وفى نفس الدور تغلب فريق سبورتنج براجا البرتغالى على ضيفه فريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندى بهدف نظيف. وتقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل 14 من شهر ابريل على ملاعب الأندية المذكورة ثانيا.