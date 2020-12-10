أسطورة ليفربول يعلق على تخطي صلاح لرقمه القياسي بثلاث كلمات

تفاعل أسطورة ليفربول، الدولي الإنجليزي السابق، ستيفن جيرارد، مع تخطي المصري محمد صلاح، لرقمه القياسي في قائمة أفضل هدافي "الريدز" عبر التاريخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا وعلق جيرارد، الذي دافع عن ألوان نادي ليفربول بين العامين 1998 و2015، على منشور لحساب ليفربول في "إنستغرام" يظهر فيه اسم صلاح في صدارة هدافي الفريق في مسابقة دوري الأبطال، قائلا: "أحب ذلك مو (محمد صلاح)".

وسجل صلاح هدفا في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه ميدتييلاند الدنماركي 1-1، أمس الأربعاء، في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، ليصبح الفرعون المصري بذلك، الهداف التاريخي لـ"الريدز" في المسابقة القارية الأبرز، برصيد 22 هدفا، متفوقا على الأسطورة جيرارد، الذي أحرز 21 هدفا على مدار مسيرته مع ليفربول.

المصدر: RT