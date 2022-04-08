روما يسقط مجددا أمام جليمت النرويجي بثنائية في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

سقط نادي روما الإيطالي أمام مضيفه بودو جليمت النرويجي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "أسبميرا" ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2021-2022. جاءت أهداف المباراة عن طريق أولريك سالتنس، وهوجو فيتلسين في الدقيقتين 56، و89 على التوالي لصالح فريق بودو جليمت، بينما جاء هدف روما الوحيد عن طريق اللاعب لورينزو بيلجريني في الدقيقة 43 من عمر المباراة. وبالرغم من تقدم روما بهدف بيلجريني في الشوط الأول الا أن أصحاب الأرض استطاعوا العودة وتسجيل هدفين متتاليين كان آخرهم هدف قاتل.