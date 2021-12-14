تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد بسبب تفشي كوفيد-19

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برنتفورد اليوم الثلاثاء، بسبب تفشي الإصابات بكوفيد-19 في أولد ترافورد. وذكرت الرابطة في بيان، "جاء القرار بعد توصية من المستشارين الطبيين بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة الإصابات الحالية بكوفيد-19 داخل تشكيلة مانشستر يونايتد". وأضافت، "توقفت أنشطة الفريق الأول اليوم بمقر تدريبات النادي للمساعدة في السيطرة على تفشي الفيروس، وتقليل مخاطر العدوى بين اللاعبين وأعضاء الطاقم".