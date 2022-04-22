مرتضى منصور يوضح الموقف النهائي لبن شرقي في الزمالك

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على موقف المغربي أشرف بن شرقي من تجديد عقده مع القلعة البيضاء بعد الأنباء التي ترددت حول رفضه لعرض لزمالك. وقال رئيس النادي خلال احتفالية القلعة البيضاء بحصد أربعة دروع دوري في الألعاب الجماعية:" بن شرقي لاعب محترم مؤدب وحقه الذهاب لأي فريق، وأوكد أننا أغلقنا ملف تجديد عقده بشكل نهائي وما يتردد لا أساس له من الصحة". وتابع :" البعض يقول أن درع الدوري تحقق في غيابنا ولكني ردي هو أن كل اللاعبين الذين حققوا البطولة أنا من قمت بالتعاقد معهم". وقال مرتضى منصور :" أشكر الجميع على احتفالية اليوم والفوز بجميع الدروع في وقت واحد، وأشكر جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارة على هذه البطولات وأضاف :" سأقوم بعمل اختبار في الوقت المقبل لأعضاء النادي، ومن حقك أن تكون أهلاوي ولكن ليس من حقك تشجيعه داخل نادي الزمالك، سأقوم بإذاعة مباراة للاهلي والذي سيحتفل ساقوم بشبطه.