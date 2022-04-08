التعاون يخطف فوزا قاتلًا من الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

اقتنص فريق التعاون السعودي فوزاً صعباً من نظيره الدحيل القطري بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2021-2022. جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من إيدميلسون جونيور في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء لصالح فريق الدحيل في بداية هجومية، بينما سجل للتعاون السعودي كل من ليندر تاوامبا، وألفارو ميدران في الدقيقتين 11، و86. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الجمعة الموافق 22 أبريل الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية. وشهدت المباراة غياب الدولي المصري مصطفى فتحي عن قائمة المباراة بالكامل سواء في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي. وقاد التعاون في مباراة اليوم المدرب الهولندي جون فان دين بروم بعد أن تم التعاقد معه رسميا لتدريب الفريق خلفًا للبرتغالي خوسيه جوميز الذي تمت إقالته مؤخرًا. ويحتل التعاون المركز 13 بجدول ترتيب الدوري السعودي خلال الموسم الحالي برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية