اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب السنغال مواجهة مصر ودياً
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اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب السنغال مواجهة مصر ودياً

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العرب اليوم - اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب السنغال مواجهة مصر ودياً

منتخب مصر
القاهرة - العرب اليوم

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة طلب نظيرة السنغالي إقامة مباراة ودية بين المنتخبين خلال الفترة القادمة ضمن الأجندة الدولية في يونيو المقبل. ونفي مسؤولي اتحاد الكرة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية تلقي أية خطابات من الاتحاد السنغالي بشأن إقامة مباراة ودية بين الفراعنة وأسود التيرانجا. وعلي جانب آخر أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابات للمنتخبات المشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 لتحديد الملاعب التي ستخوض عليها مبارياتها خلال المنافسات التي تنطلق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة. وحدد كاف يوم ٢٩ إبريل الجاري موعدا نهائيا لتحديد الملاعب حتي تتمكن لجنة تراخيص كاف من زيارة الملاعب لفحصها قبل الموافقة عليها وتحديد المواعيد النهائية للمباريات . وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» كشف عن مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023. وكنت القرعة التي أجريت منذ أيام قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

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اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب السنغال مواجهة مصر ودياً اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب السنغال مواجهة مصر ودياً



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