النيابة تخلى سبيل مروان محسن

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي مروان محسن، من سرايا النيابة، في اتهامه بإصابة مواطن صدمه بسيارته أثناء قيادة الأخير دراجته بشارع ثروت بالجيزة وطالبت النيابة المباحث باستكمال باقي التحريات في الواقعة، وذلك بعد انتقال ضباط القسم إلى المستشفى، للاستماع إلى أقوال المصاب، وتم التأكد من استقرار حالته الصحية، بعد الاستماع إلى أقواله

وقال مروان محسن، أمام نيابة الجيزة، إنه أثناء سيره بسيارته قادما من النادي في طريقه إلى منزلة، فوجئ بالموظف المصاب يقطع طريقه بالشارع أمام كلية فنون التطبيقية بشارع ثروت، وحاول تفاديه إلا أنه حدث التصادم، ما أسفر عن إصابته وأضاف أنه نزل من سيارته وحاول إسعاف المصاب ونقله إلى أقرب مستشفى، إلا أنه فوجي بحضور ضباط شرطة والتحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة