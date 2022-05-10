برشلونة يستضيف سيلتا فيغو لتأمين وصافة الدوري الإسباني
آخر تحديث GMT08:16:09
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

برشلونة يستضيف سيلتا فيغو لتأمين وصافة الدوري الإسباني

العرب اليوم -

العرب اليوم - برشلونة يستضيف سيلتا فيغو لتأمين وصافة الدوري الإسباني

برشلونة
مدريد - العرب اليوم

 يستضيف فريق برشلونة نظيره سيلتا فيغو فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدوري الإسباني.ويحتل فريق برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، خلفًا لريال مدريد حامل اللقب والمتصدر برصيد 81 نقطة، فيما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ 11 برصيد 43 نقطة.

ويتطلع فريق برشلونة لتحقيق الانتصار على سيلتا فيجو، وانتزاع الثلاث نقاط من أجل تأمين وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، لاسيما في ظل المطاردة المستمرة من جانب إشبيلية صاحب المركز الثالث برصيد 65 نقطة مع تبقي 3 جولات على نهاية المسابقة.

وصل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إلى هدفه الأسمي مع البلوجرانا هذا الموسم بالليجا، وهو حسم التأهل رسميًا إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد الفوز على ريال بيتيس 2-1 في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لإنهاء موسم للنسيان، بعد الخروج خالى الوفاض من أى بطولة محلية أو أوروبية، لكن يبقى ما فعله تشافي من طفرة فنية وتشكيل فريق قوي قادر على المنافسة الموسم القادم، هو أبرز مكاسب الموسم الحالي.

واستدعي تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة 23 لاعبًا فى قائمة البارسا لمواجهة سيلتا فيجو، وهم مارك أندريه تير شتيجن، نيتو، أرناو تيناس، صامويل أومتيتي، رونالد أروخو، كليمو لينجليه، جوردي ألبا، إريك جارسيا، داني ألفيس، أوسكار مينجويزا، ألفارو سانز، ريكي بويج، فرينكي دي يونج، جافي، أليخاندرو أوريلانا، عثمان ديمبلي، أنسو فاتي، ممفيس ديباي، أداما تراوري، بيير إيمريك أوباميانج، لوك دي يونج، فيران توريس، مارتن برايثوايت.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مدرب برشلونة يُعلق على تقارير انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي

برشلونة ينتزع الفوز أمام بيتيس ويضمن التأهل لدوري الأبطال

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

برشلونة يستضيف سيلتا فيغو لتأمين وصافة الدوري الإسباني برشلونة يستضيف سيلتا فيغو لتأمين وصافة الدوري الإسباني



أخبار ذات صلة

GMT 06:04 2022 الإثنين ,09 أيار / مايو

الإسماعيلي يستعيد خدمات ثلاثي الفريق أمام سيراميكا
العرب اليوم - الإسماعيلي يستعيد خدمات ثلاثي الفريق أمام سيراميكا

GMT 10:15 2022 الجمعة ,06 أيار / مايو

ليفربول يقرر تجديد عقد ساديو ماني نهاية الموسم
العرب اليوم - ليفربول يقرر تجديد عقد ساديو ماني نهاية الموسم

GMT 09:12 2022 الجمعة ,06 أيار / مايو

وفاق سطيف يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
العرب اليوم - وفاق سطيف يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

GMT 10:13 2022 الخميس ,05 أيار / مايو

الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
العرب اليوم - الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

GMT 19:39 2022 الإثنين ,02 أيار / مايو

مدرب فريق بولونيا الإيطالي سينيسا ميهايلوفيتش يُغادر المشفى بعد علاجه من السرطان
العرب اليوم - مدرب فريق بولونيا الإيطالي سينيسا ميهايلوفيتش يُغادر المشفى بعد علاجه من السرطان

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

شيرين عبدالوهاب بإطلالات جذابة باللون الأسود

القاهرة - العرب اليوم

تألقت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، في حفلها الأخيرة بإمارة أبوظبي بمناسبة عيد الفطر، بإطلالة جذابة اعتمدت اللون الأسود، لكن هذه ليست الإطلالة الوحيدة بهذا اللون لشيرين خلال الفترة الأخيرة، فقد سيطر الأسود على معظم إطلالاتها التي ظهرت بها منذ إعلان انفصالها عن الفنان حسام حبيب. في هذا التقرير، سوف نرصد آخر إطلالات النجمة شيرين عبدالوهاب باللون الأسود، وكيف بدت فيها؟ 1. حفل أبوظبي: بدت شيرين بفستان يشبه العباية الخليجية باللون الأسود، مصنوع من طبقتين واحدة بالأسود السادة وأخرى فوقها من الشيفون الشفاف، ومليء بتطريزات من الفصوص الفضية اللامعة، كما أنها اعتمدت إكسسوارات مناسبة مع العباية فقد اختارت قرطاً طويلاً يتدلى من أذنيها ومرصعاً بالألماس. 2. حفل الكويت: منذ أكثر من شهر، خطفت شيرين عبدالوهاب الأنظار بإطلالتها الغ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 12:15 2022 الإثنين ,09 أيار / مايو

السالوبيت يمنحك مظهر عملي وجذاب
العرب اليوم - السالوبيت يمنحك مظهر عملي وجذاب

GMT 10:49 2022 الإثنين ,09 أيار / مايو

جولة على أبرز المعالم السياحية في مدينة البندقية
العرب اليوم - جولة على أبرز المعالم السياحية في مدينة البندقية

GMT 05:42 2022 الأحد ,08 أيار / مايو

لمسات إضافية لجعل المطبخ الأبيض العصري أكثر جمالاً
العرب اليوم - لمسات إضافية لجعل المطبخ الأبيض العصري أكثر جمالاً

GMT 01:15 2022 الثلاثاء ,10 أيار / مايو

الملكة إليزابيث تغيب عن إفتتاح البرلمان للمرة الأولى
العرب اليوم - الملكة إليزابيث تغيب عن إفتتاح البرلمان للمرة الأولى

GMT 10:19 2022 الأحد ,08 أيار / مايو

مدير مكتب وائل الإبراشي يكشف جوانب جديدة في حياته واللحظات الأخيرة له
العرب اليوم - مدير مكتب وائل الإبراشي يكشف جوانب جديدة في حياته واللحظات الأخيرة له

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 23:41 2017 الثلاثاء ,02 أيار / مايو

طريقة طاجن السلمون الشهي بالبطاطس والأعشاب
العرب اليوم - طريقة طاجن السلمون الشهي بالبطاطس والأعشاب

GMT 02:33 2018 الخميس ,26 تموز / يوليو

الألوان القويّة والزينة الصناعية تفسد ديكور حفل الزفاف
العرب اليوم - الألوان القويّة والزينة الصناعية تفسد ديكور حفل الزفاف

GMT 07:00 2019 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

"شامراوي غيم" تعدّ من أجمل المحميات الطبيعية في جنوب أفريقيا
العرب اليوم - "شامراوي غيم" تعدّ من أجمل المحميات الطبيعية في جنوب أفريقيا

GMT 02:46 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

نيمار داسيلفا يقترب من العودة إلى صفوف نادي برشلونة
العرب اليوم - نيمار داسيلفا يقترب من العودة إلى صفوف نادي برشلونة

GMT 23:02 2015 الخميس ,04 حزيران / يونيو

عبد الرحمن السديس إلى بريطانيا في جولة دعوية قصيره
العرب اليوم - عبد الرحمن السديس إلى بريطانيا في جولة دعوية قصيره

GMT 11:13 2021 الجمعة ,28 أيار / مايو

مايكروسوفت تعلن عن أكبر تغيير في Outlook الخاص بويندوز منذ 1997
العرب اليوم - مايكروسوفت تعلن عن أكبر تغيير في Outlook الخاص بويندوز منذ 1997

GMT 05:07 2020 السبت ,01 شباط / فبراير

"الطب الشرعي" يؤكد أن عملية الختان للضحية ندى تمت بدون تخدير
العرب اليوم - "الطب الشرعي" يؤكد أن عملية الختان للضحية ندى تمت بدون تخدير

GMT 08:42 2019 الإثنين ,25 شباط / فبراير

تعرّف على أبرز ستة معايير تجذب المرأة إلى الرجل
العرب اليوم - تعرّف على أبرز ستة معايير تجذب المرأة إلى الرجل

GMT 14:13 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير

ياسمين عبد العزيز تنشر صورها في الجيم على "إنستغرام"
العرب اليوم - ياسمين عبد العزيز تنشر صورها في الجيم على "إنستغرام"

GMT 17:18 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

مياه البحر تبتلع السياح في "المالديف" وتسجيل حالة الوفاة الخامسة
العرب اليوم - مياه البحر تبتلع السياح في "المالديف" وتسجيل حالة الوفاة الخامسة

GMT 03:02 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

تعرف على أسرار "جزيرة البالغين" في المالديف
العرب اليوم - تعرف على أسرار "جزيرة البالغين" في المالديف

GMT 13:32 2019 السبت ,12 كانون الثاني / يناير

تقارير رومانية تشير إلي تعيين كوزمين مدربًا للهلال
العرب اليوم - تقارير رومانية تشير إلي تعيين كوزمين مدربًا للهلال

GMT 16:22 2018 الإثنين ,31 كانون الأول / ديسمبر

الخطة الكاملة لقنوات "أم بي سي" في احتفالات رأس السنة 2019
العرب اليوم - الخطة الكاملة لقنوات "أم بي سي" في احتفالات رأس السنة 2019

GMT 14:38 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

السيرة الذاتية لإيمان المطيري المعينة بأمر ملكي مساعدة لوزير التجارة في السعودية
العرب اليوم - السيرة الذاتية لإيمان المطيري المعينة بأمر ملكي مساعدة لوزير التجارة في السعودية

GMT 12:33 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

جاري نيفيل يرد على بول بوجبا بعد سخريته من رحيل مورينيو
العرب اليوم - جاري نيفيل يرد على بول بوجبا بعد سخريته من رحيل مورينيو

GMT 18:45 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

استمتع بقضاء شهر عسل مُميّز في جزيرة موريشيوس
العرب اليوم - استمتع بقضاء شهر عسل مُميّز في جزيرة موريشيوس

GMT 09:12 2019 الجمعة ,12 تموز / يوليو

طريقة تحويل حديقة صغيرة خالية مِن النباتات إلى أخرى رائعة
العرب اليوم - طريقة تحويل حديقة صغيرة خالية مِن النباتات إلى أخرى رائعة

GMT 08:43 2019 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

ابحثْ عن الملاذ الكاريبي المثالي والآمن لشهر عسل لا يُنسى
العرب اليوم - ابحثْ عن الملاذ الكاريبي المثالي والآمن لشهر عسل لا يُنسى

GMT 21:26 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

اصداء ايجابية لمبادرة البحرين بتنظيم المهرجان الشبابي العالمي
العرب اليوم - اصداء ايجابية لمبادرة البحرين بتنظيم المهرجان الشبابي العالمي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab