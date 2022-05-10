برشلونة يستضيف سيلتا فيغو لتأمين وصافة الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره سيلتا فيغو فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدوري الإسباني.ويحتل فريق برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، خلفًا لريال مدريد حامل اللقب والمتصدر برصيد 81 نقطة، فيما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ 11 برصيد 43 نقطة.

ويتطلع فريق برشلونة لتحقيق الانتصار على سيلتا فيجو، وانتزاع الثلاث نقاط من أجل تأمين وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، لاسيما في ظل المطاردة المستمرة من جانب إشبيلية صاحب المركز الثالث برصيد 65 نقطة مع تبقي 3 جولات على نهاية المسابقة.

وصل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إلى هدفه الأسمي مع البلوجرانا هذا الموسم بالليجا، وهو حسم التأهل رسميًا إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد الفوز على ريال بيتيس 2-1 في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لإنهاء موسم للنسيان، بعد الخروج خالى الوفاض من أى بطولة محلية أو أوروبية، لكن يبقى ما فعله تشافي من طفرة فنية وتشكيل فريق قوي قادر على المنافسة الموسم القادم، هو أبرز مكاسب الموسم الحالي.

واستدعي تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة 23 لاعبًا فى قائمة البارسا لمواجهة سيلتا فيجو، وهم مارك أندريه تير شتيجن، نيتو، أرناو تيناس، صامويل أومتيتي، رونالد أروخو، كليمو لينجليه، جوردي ألبا، إريك جارسيا، داني ألفيس، أوسكار مينجويزا، ألفارو سانز، ريكي بويج، فرينكي دي يونج، جافي، أليخاندرو أوريلانا، عثمان ديمبلي، أنسو فاتي، ممفيس ديباي، أداما تراوري، بيير إيمريك أوباميانج، لوك دي يونج، فيران توريس، مارتن برايثوايت.

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