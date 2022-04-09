أول رد من بيراميدز علي قرار رابطة أندية المحترفين بسبب الكونفدرالية

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ارتياحه لقرار رابطة الأندية المحترفة بتأجيل مباراتي الفريق أمام سموحة وفيوتشر في الدوري الممتاز، مراعاة لظروف مشاركة النادي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمحدد لهما يومي ١٧ و٢٤ أبريل الجاري في القاهرة ولوممباشي بالكونغو على التوالي. أوضح هاني سعيد أنه رغم ذلك فإنه كان من الواجب على رابطة الأندية ترحيل مباراة الفريق أمام غزل المحلة والمحدد لها مساء السبت في الجولة ١٢ من الدوري لمدة يوم أو يومين بدلا من ضغط الفريق بهذا الشكل ولعب مباراتي الزمالك والمحلة في مدة ٤٨ ساعة فقط، خاصة وأنه بعد تأجيل لقاء سموحة الذي كان محددا له يوم ١٣ أبريل فإن هناك متسع من الوقت لترحيل مباراة المحلة بدلا من إجهاد اللاعبين بهذه الصورة خاصة وأن بيراميدز يمثل مصر في كأس الكونفدرالية ويسعى لمواصلة مشواره بحل قوة في البطولة.