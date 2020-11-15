القبض على مروان محسن بعد تصادم سيارته بدراجة هوائية وإصابة سائقها

ألقى ضباط قسم الجيزة، في الساعات الأولى من صباح الأحد، القبض على مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر؛ جراء إصابته موظف في حادث تصادم سير أمام كلية الفنون التطبيقية بشارع ثروت وتلقى ضباط قسم الجيزة، بلاغا من أحد المارة بوقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة مواطن على الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن المصاب موظف بمعهد البحوث بمنطقة الدقي، وأن مروان محسن لاعب النادى الأهلي، المقيم بمنطقة 6 أكتوبر، صدمه بسيارته أثتاء قيادة الموظف دراجة بخارية، ما تسبب عن إصابته بكدمات.