الزلزال المدمر يطال الدوري التركي ونادي هاتاي سبور يطلب الانسحاب

قرر نادي هاتاي سبور التركي الانسحاب من مسابقة الدوري بسبب ما تعرضت له البلاد مؤخرا نتيجة الزلزال المدمر في تركيا.

وضرب زلزال قوي دولتي سوريا وتركيا في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي نتج عنه آلاف من الضحايا.

ونظرا لأن نادي هاتاي سبور كان من ضمن أكبر المتضررين من واقعة الزلزال بسبب تواجده في منطقة الشمال بدولة تركيا، قرر هاتاي سبور انسحابه من دوري الدرجة الأولى التركي لهذا الموسم.

وأكدت العديد من التقارير أن نجم الفريق الغاني كريستيانو أتسو والبالغ 31 عاما، إضافة للمدير الرياضي للنادي، لم يتم العثور عليهما حتى الآن بعدما تم التأكيد على وجودهما تحت الأنقاض في أحد المباني المنهارة بسبب الزلزال.ويقع هاتاي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 23 نقطة جمعها من 21 مباراة.

وأعلن محمد بويوكيكشي،رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم أن نادي هاتاي سبور، أبلغ الاتحاد أنه لن يلعب مبارياته هذا الموسم.

وقال:" إذا كان فريق غازي عنتاب يريد أيضا الانسحاب من الدوري، فمن بين خططنا الاستمرار مع 17 فريقا، بشرط أن تظل حقوق هذين الناديين على حالها".

كما أعلن رئيس نادي يني ملاطية سبور أحمد يامان، أنه من المرجح الانسحاب من الدوري التركي بسبب الزلزال.

ويقع مقر نادي ملاطية في إحدى المقاطعات التي تعرضت للدمار في الزلزال.

وبعد كارثة الزلزال الذي طال 10 محافظات، تم تأجيل دوريات كرة القدم لمدة أسبوع بقرار من الاتحاد التركي لكرة القدم، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد في وقت سابق عن موعد انطلاق مباريات الدوري المقررة في 3 و4 مارس المقبل.