الزمالك يبحث عن مواصلة الانتصارات في الدوري أمام مصر المقاصة

يواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ستاد الكلية الحربية، ضمن لقاءات الجوالة الـ13 من مسابقة دوري المحترفين.ويبحث الأبيض تحت قيادة البروفيسر البرتغالي جوسوالدو فيريرا، على مواصلة الانتصارات المحلية للفريق عقب الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بدون تحقيق فوز وحيد.