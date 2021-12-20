وفاة المقاتل المغربي سليمان محمد عن 35 عاما

توفي البطل المغربي في الفنون القتالية المختلطة، سليمان عبد السلام محمد، أمس الأحد، عن عمر ناهز 35 عاما وخلف النبأ حزنا كبيرا في الأوساط الرياضية المغربية، إذ تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من رسائل التعزية، بعد انتشار خبر وفاة سليمان وتفاعل البطل والمقاتل المغربي الشهير أبو زعيتر، عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، مع خبر وفاة سليمان، حيث كتب: "توفي اليوم أخي سليمان، إنا لله وإنا إليه راجعون. راجين من الله أن يمنحك أعلى مراتب الجنة أخي العزيز" ولم يتم حتى الآن الكشف عن سبب وفاة سليمان. وكان سليمان، الذي اشتهر بتدريبه معظم مقاتلي الفنون القتالية المغاربة في هولندا، خاض آخر نزال له قبل شهرين وفاز به بالنقط ويملك في سجله 19 فوزا مقابل أربع هزائم.