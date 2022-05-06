تعليق ناري من محمد صلاح بشأن مواجهة ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا

"مباراة بمثابة مهمة انتقامية".. هكذا صرّح الدولي المصري نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح معلقًا على مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ليفربول تأهل إلى النهائي بعد عبور فياريال، وسيلاقي ريال مدريد الإسباني الذي تأهل على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي. وعلق نجم وهداف ليفربول: "أنا متحمس جدًا، ومتأكد أن الفريق أيضًا متحمس جدًا لمواجهة ريال مدريد، ستكون مباراة صعبة، لقد فازوا على الكثير من الفرق الكبيرة والجيدة، نحتاج فقط إلى التركيز على المباراة، وسنقدم أفضل ما لدينا". وعند سؤاله هل هي مهمة انتقامية، أجاب محمد صلاح: "نعم هي كذلك، لقد خسرنا نهائي 2018، وكان يومًا حزينًا لنا جميعًا، والآن حان وقت الانتقام".