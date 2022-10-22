رحيل المهاجم الياباني كودو بعد جراحة في المخ

أعلن نادي تيجيفاجارو ميازاكي أن مهاجمه ماساتو كودو الذي لعب أيضا لمنتخب اليابان وأندية كاشيوا ريسول وفانكوفر وايتكابس وبرزبين رور، توفي عن عمر ناهز 32 عاما بعد خضوعه لجراحة في المخ. وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن كودو أدخل المستشفى في الثالث من أكتوبر الجاري بعد تعرضه لوعكة صحية قبل ذلك بيوم واحد عقب تشخيص حالته على أنها ارتشاح في المخ، وتوفي أمس الجمعة.