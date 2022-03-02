استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية

اللجنة البارالمبية الدولية تمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية الشتوية بكين 2022.واستبعدت اللجنة البارالمبية الدولية نهائيا الخميس الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية الشتوية بيجين 2022 التى تنطلق الجمعة، لتعود عن قرار كانت اتخذته قبل أقل من 24 ساعة سمحت بموجبه بمشاركة هؤلاء بصفة محايدين، وتحت راية العلم الأولمبى من دون أن يتم وضعهم فى جدول الميداليات، وذلك بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.وبرّرت اللجنة البارالمبية الدولية التى تعرّضت لانتقادات واسعة بأنها اتخذت قرارها الجديد "حفاظًا على نزاهة هذه الألعاب وسلامة جميع المشاركين، قرّرنا رفض مشاركة رياضيى روسيا وبيلاروسيا".