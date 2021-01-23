ميلان يضم توموري من تشيلسي

أعلن نادي ميلان، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، أنه تعاقد مع قلب دفاع تشيلسي، الإنجليزي فيكايو توموري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار الشراء بشكل دائم وقال النادي اللومباردي في بيان: "يسر نادي إي سي ميلان الإعلان عن التوقيع مع فيكايو توموري على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي حتى نهاية الموسم" وأضاف: "وقع المدافع عقدا حتى 30 يونيو 2021، مع خيار الشراء بشكل دائم".

وسيرتدي توموري (23 عاما)، القميص رقم 23 مع فريقه الجديد ومن جهته، قال توموري، الذي ظل حبيس دكة بدلاء نادي تشيلسي في معظم المباريات منذ انطلاق الموسم الحالي: "يشرفني أن تتاح لي هذه الفرصة للقتال من أجل هذا النادي العظيم، لا يمكنني الانتظار لإظهار نفسي على أرضية الملعب" يذكر أن ميلان يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، ويتقدم بفارق ثلاث نقاط عن جاره وغريمه إنتر ميلان، صاحب مركز الوصافة، وذلك بعد انقضاء 18 جولة من "الكالتشيو".

المصدر: acmilan.com