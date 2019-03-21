توقف الدوري المصري 3 حزيران المقبل استعدادًا للأمم الأفريقية

عقد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا والكابتن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بحضور "خافيير أجيري"، المدير الفني للمنتخب الوطني، والمهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب؛ لبحث أفضل السبل لتوفير الأجواء المناسبة لاستعداد المنتخب لخوض بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

وتم الاتفاق على أن تقام آخر مباراة في الدوري العام يوم 3 يونيو القادم سواء في حالة انتهاء المسابقة أو استكمالها بعد البطولة.

يأتي ذلك لتوفير مساحة زمنية مثالية لاستعداد المنتخب للبطولة.