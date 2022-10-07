شهدت مباراة كرة قدم في الأرجنتين، بين ناديي "بوكو جونيورز" و"خيمناسيا وإسغريما" أحداث شغب، راح ضحيتها قتيل وأصيب أكثر من 100 شخص وفقا لموقع Trivela.

وأقيمت المباراة على ملعب مدينة لا بلاتا الأرجنتينية، حيث تم بيع تذاكر للمباراة أكثر من سعة المقاعد الموجودة في المدرجات.

وحاول المشجعون الواقفون عند مدخل الملعب، اقتحام الاستاد، وذلك قبل تدخل الشرطة التي حاولت السيطرة على الجماهير بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لمنع الحشود التي كانت ترغب في اقتحام ملعب "أونيكو" الذي كان يستضيف مباراة خيمناسيا وبوكا في ختام الجولة ال23.