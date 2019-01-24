يصطدم فريق الزمالك بمنافسه بيراميدز اليوم الخميس بالمباراة المقرر لها أن تقام الثامنة مساءً باستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.

ويدخل أبناء القلعة البيضاء بقيادة السويسري كريستيان جروس، باحثين عن تحقيق الفوز في تلك المباراة الهامة حتى يتمكن من الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز بعيدا عن باقي المنافسين.

بينما يدخل فريق بيراميدز، وهو يتسلح بصفقاته الجديدة وذلك من أجل تحقيق الفوز بتلك المباراة والضغط على نادي الزمالك المنفرد بصدارة الدوري الممتاز، وذلك في محاولة منه لتحقيق اللقب هذا الموسم.

ومن جانبه قرر كريسيتان جروس أن يستلح بالمهاجم الدولي المغربي خالد بوطيب وضمه الي قائمة المباراة، وذلك بعدما تم حل أزمة بطاقته الدولية وقيده بالقائمة المحلية للفريق الأبيض بشكل طبيعي.

وعلى الجانب الآخر يتسلح بيراميدز بالثنائي المنضم حديثًا، السوري عمر خربين والبيروفي كريستيان بينافينتي.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في مركز الوصيف برصيد 38 نقطة.