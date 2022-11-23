المنتخب المغربي يبحث عن ثلاثة نقاط في أول مشواره أمام كرواتيه

يلتقي منتخب المغرب ممثل قارة إفريقيا والعرب نظيره كرواتيا وصيف المونديال في النسخة الماضية في الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء على ملعب “البيت” ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً من مختلف القارات الستة.