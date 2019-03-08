لوبيتيغي يرفع دعوى قضائية على ريال مدريد

لجأ مدرب ريال مدريد السابق، الإسباني جوليان لوبيتيغي، إلى القضاء للحصول على تعويض من الفريق الملكي بسبب فسخ عقده.

وقالت صحيفة "AS" الإسبانية نقلا عن "Onda Cero" أن جوليان لوبيتيغي يطالب ريال مدريد بدفع 28 مليون يورو، وهو المبلغ الذي كان من المفترض أن يتقاضاه المدرب بموجب شروط عقده المبرم في صيف عام 2018، لمدة ثلاث سنوات.