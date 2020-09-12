أول تعليق من أبوتريكة على اتفاق البحرين وإسرائيل
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أول تعليق من أبوتريكة على اتفاق البحرين وإسرائيل

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العرب اليوم - أول تعليق من أبوتريكة على اتفاق البحرين وإسرائيل

محمد أبوتريكة نجم الأهلي والفراعنة السابق
القاهرة ـ العرب اليوم

علَق نجم المنتخب والأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل البحرين وإسرائيل إلى اتفاق سلام وإقامة علاقات رسمية بينهما، الجمعة وكتب أبوترية: "الطبيعي أن يكون الصراع والتنافس على الوصول للقمة لا إلى القاع... التطبيع خيانة.. فلسطين قضية الشجعان لا قضية أتباع وضعفاء"، على حد تعبيره.

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أول تعليق من أبوتريكة على اتفاق البحرين وإسرائيل أول تعليق من أبوتريكة على اتفاق البحرين وإسرائيل



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