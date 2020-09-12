أول تعليق من أبوتريكة على اتفاق البحرين وإسرائيل

علَق نجم المنتخب والأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل البحرين وإسرائيل إلى اتفاق سلام وإقامة علاقات رسمية بينهما، الجمعة وكتب أبوترية: "الطبيعي أن يكون الصراع والتنافس على الوصول للقمة لا إلى القاع... التطبيع خيانة.. فلسطين قضية الشجعان لا قضية أتباع وضعفاء"، على حد تعبيره.