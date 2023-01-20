وفاة لاعب توتنهام السابق أنتون والكس عن عمر يناهز 25 عاماً
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وفاة لاعب توتنهام السابق أنتون والكس عن عمر يناهز 25 عاماً

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العرب اليوم - وفاة لاعب توتنهام السابق أنتون والكس عن عمر يناهز 25 عاماً

توتنهام الإنجليزي
لندن ـ العرب اليوم

 أعلن نادي شارلوت الأمريكي لكرة القدم، الخميس، وفاة لاعبه، أنتون والكس، عن عمر يناهز 25 عاما.

وتوفي المدافع الإنجليزي الذي لعب سابقا في صفوف توتنهام، بحسب بيان النادي الأمريكي، إثر حادث قارب في ميامي، الأربعاء، حيث وصل النادي إلى فلوريدا لبدء معسكر تدريبي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وبدأ والكس مسيرته مع فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوليو 2013.

ونجح والكس لاحقا خلال مسيرته مع كل من بورتسموث وأتلانتا يونايتد الأمريكي، قبل أن ينتقل إلى شارلوت في عام 2022.
وغرد نادي توتنهام قائلا: "نشعر بحزن عميق لسماع وفاة اللاعب السابق أنتون والكس.. أفكار الجميع في النادي مع أسرته وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية.

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وفاة لاعب توتنهام السابق أنتون والكس عن عمر يناهز 25 عاماً وفاة لاعب توتنهام السابق أنتون والكس عن عمر يناهز 25 عاماً



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