الرجاء المغربي يعلن تخصيص 300 تذكرة لجماهير الأهلي

قررت إدارة نادي الرجاء الرياضي، تخصيص 300 تذكرة لجماهير الأهلي، في المباراة التي ستجمع الفريقين، غدًا الجمعة، بإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وأوضح موقع «البطولة» المغربي، أن هذا القرار يأتي على خلفية الاتفاق الذي جرى بين مسؤولي الناديين في مباراة الذهاب، حيث تم تخصيص نفس العدد لجماهير الرجاء في القاهرة. وأفاد الموقع المغربي أنه من المنتظر أن تشهد هذه المواجهة، حضور بعض مناصري الأهلي القادمين من القاهرة، وبعض المواطنين المصريين المقيمين في المغرب، لمساندة الفريق الأحمر في مباراته «المصيرية» أمام الرجاء. جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 في القاهرة.