تأجيل مباراتي الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز

قامت رابطة الأندية المحترفة بتأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز المصري لأنه تأهل لدور ربع النهائي من دور أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية، وكان سيلعب المارد الأحمر مع نظيره إيسترن كومباني وإنبي في الدوري المصري ولكن بسبب مباراته مع الرجاء المغربي تقرر تأجيل اللقاء. وبيرميدز لصعوده لدور الثامنية في الكونكاكاف تأجلت مباراته أمام سموحة وفيوتشر، ضمن مباريات الجولة الـ14 والـ15، بسبب مواجهة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي. وتم أيضا، تأجيل مباراتي المصري البورسعيدي أمام كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي، ضمن منافسات الجولتين الرابعة عشر والخامسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.