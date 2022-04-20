بيليه يدخل المستشفى مجددا في إطار عملية علاجه من سرطان القولون
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بيليه يدخل المستشفى مجددا في إطار عملية علاجه من سرطان القولون

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العرب اليوم - بيليه يدخل المستشفى مجددا في إطار عملية علاجه من سرطان القولون

بيليه ودييغو أرماندو مارادونا
واشنطن - العرب اليوم

أدخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الاثنين إلى المستشفى مجددا في إطار عملية علاجه من سرطان القولون وفق ما أفاد المركز الطبي في ساو باولو.وأفاد مستشفى ألبرت أينشتاين في بيان الثلاثاء إن الحالة السريرية لإدسون أرانتس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الكامل لبيليه، "جيدة ومستقرة، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة".

وخضع بيليه (81 عاما) في الرابع من سبتمبر الماضي لعملية جراحية في المستشفى نفسه لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية.ومكث بعدها عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.

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بيليه يدخل المستشفى مجددا في إطار عملية علاجه من سرطان القولون بيليه يدخل المستشفى مجددا في إطار عملية علاجه من سرطان القولون



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