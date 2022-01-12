تشيلسي يواجه توتنهام لحسم التأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنكليزية

يواجه فريق توتنهام نظيره تشيلسي في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على إستاد "توتنهام هوتسبير". يملك فريق تشيلسي الأفضلية ضد توتنهام قبل إنطلاق صافرة مباراة اليوم، حيث كان قد حقق الفوز في جولة الذهاب بهدفين نظيفين على ملعب "ستامفورد بريدج". سجل هدفي فوز تشيلسي ضد توتنهام في جولة الذهاب بنصف نهائي كأس الرابطة، كاي هافيرتز وبن دافيز لاعب السيبرز (هدف عكسي). وفي حالة تعادل تشيلسي ضد توتنهام في مباراة اليوم، أو الخسارة بهدف وحيد أمام السيبرز، يتأهل تشيلسي إلي المباراة النهائية لمباراة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويستأنف فريق تشيلسي مشواره في بطولة كأس الرابطة، بعد التأهل إلي الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على تشيسترفيلد بنتيجة 5-1، ليواجه بليموث أرجايل. في المقابل، سيواجه أنطونيو كونتي وفريقه توتنهام، ضغطًا كبيرة في مباراة اليوم ضد تشيلسي، خاصة وأن الفريق يتأخر بهدفين، وهو ما يصعب مهمة السيبرز في هذا اللقاء. ويعود توتنهام إلي منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد الصعود إلي الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على موركامب بنتيجة 3-1، ليلتقي مع برايتون. وفي الدوري الإنجليزي، يحتل فريق تشيلسي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 43 نقطة خلفاً لمانشستر سيتي المتصدر برصيد 53 نقطة، فيما يأتي توتنهام في المركز السادس برصيد 33 نقطة.