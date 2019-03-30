ننشر موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة السبت

يصطدم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بمنافسه الزمالك بالمباراة المقرر لها أن تنطلق اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بإستاد الجيش ببرج العرب في إطار الأسبوع السابع عشر والمؤجلة من ختام الدور الأول بالدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة وهو ساعي إلى تحقيق الفوز على غريمه التقليدي وتوجيه ضربة قوية تطيحه من صدارة الدوري الممتاز ليعتلي هو الصدارة للمرة الأولى منذ انطلاق الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى الاعتماد على خبراته لاعبيه في مثل تلك المواقف بالإضافة إلى تاريخه الكبير في مواجهات القمة وفي المواقف الصعبة بالدوري بشكل عام.

وعلى الجانب الأخر يدخل الفارس الأبيض المباراة وهو متفوق في النقاط،ويسعى إلى توسيع الفارق الى 5 نقاط مع غريمه الأزلي، ويعتمد على عدد من الوجوه الجديدة التي لم تعرف الخسارة أمام الفريق الأحمر.

ومن المقرر ان تنقل المباراة على قنوات اون سبورت ونايل سبورت وهما الحاصلان على حق البث الحصري لمباريات الدوري الممتاز.