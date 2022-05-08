الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يعلن موعد اعتزاله التدريب

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه تفكيره في الاعتزال بعد الرحيل عن تدريب الفريق الملكي. وقال أنشيلوتي في تصريحات للمؤتمر الصحفي لمباراة أتليتكو مدريد التي ستلعب غدا الأحد: «أخطط للابقاء مع ريال مدريد حتى سن الـ 80 عاما، ونهاية مسيرتي ستكون في اليوم الذي سأرحل فيه عن ريال مدريد». وأضاف: «سأتوقف عن التدريب بعد ريال مدريد، لقد استمتعت كثيراً وسيكون البحث عن فريق أفضل في كرة القدم العالمية أمراً صعباً». وكان ريال مدريد قد حسم تاهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي، الأربعاء الماضي، وضرب موعدا مع ليفربول يوم 28 مايو الجاري، على ملعب ملعب دو فرانس. وتوج أنشيلوتي بـ 22 لقبا منها لقب الدوري الإيطالي مع ميلان عام 2004 ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي في عام 2010 ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان عام 2013 ولقب البوندسليجا مع بايرن ميونخ عام 2017 ولقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا العام.