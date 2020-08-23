أمير مرتضى يكشف سبب عدم خوض مباراة القمة فى الدور الأول

كشف أمير مرتضى منصور، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لم ينسحب من لقاء القمة في الدور الأول يوم 24 فبراير وأكد أمير مرتضى في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "فضلنا عدم خوض اللقاء باللاعبين الكبار وذلك بسبب الاحتقان بين اللاعبين بعد الخناقة في لقاء السوبر ووجود مشادات بين اللاعبين".