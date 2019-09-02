يعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " اليوم الاثنين، القوائم النهائية للمرشحين لحصد جوائز الأفضل لعام 2019.

ويكشف الفيفا، اليوم الإثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدرب كرة نسائية بناء على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية، بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم وعدد من الإعلاميين المختارين من قبل الفيفا وكذلك تصويت الجماهير.

وتواجد محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزى، فى القائمة الأولية للمرشحين للفوز بجائزة "ذا بيست" التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم، بجانب كريستيانو رونالدو، فرينكى دي يونج، ماتياس دى ليخت، إيدين هازارد، هارى كين، ساديو مانى، كيليان مبابى، ليونيل ميسي، وفيرجيل فان ديك.

وضمت القائمة الأولية للفوز بجائزة أفضل لاعبة فى العالم، كلاً من، لوسي برونز- جولي إرتز- كارولين هانسن - أدا هيجربيرج - أماندين هنري- سام كير- روز لافيل- فيفيان ميديما - أليكس مورجان - ميجان رابينو - ويندي رينار - إيلين وايت.

في حين ضمت القائمة الأولية للمرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب فى العالم كلاً من: جمال بلماضى (منتخب الجزائر) - ديدييه ديشامب (منتخب فرنسا)- مارسيلو جاياردو (ريفربليت الأرجنتينى) - ريكاردو جاريكا (منتخب بيرو) - بيب جوارديولا (مانشستر سيتى) - يورجن كلوب (ليفربول) - ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام) - فرناندو سانتوس (منتخب البرتغال) - إيريك تين هاج (أياكس الهولندى)- تيتى (منتخب البرازيل).

وضمت القائمة الاولية للمرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في العالم "سيدات"، كلاً من،فيل نيفيل (إنجلترا)- ميلينا بيرتوليني (إيطاليا)- جيل إليس (الولايات المتحدة)- بيتر جيرهاردسون (السويد)- فوتوشى أيكيدا (اليابان)- أنتونيا ايز (إسبانيا)- جو مونتيمورو (أستراليا) - رينالد بيدروس (فرنسا) - بول رايلي (أنجلترا) - سارينا ويجمان (هولندا).

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأفضل فى العالم "THE BEST" تحت رعاية "فيفا" فى مدينة ميلانو الإيطالية فى 23 سبتمبر.