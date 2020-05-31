إصابة أول رياضية عراقية بفيروس كورونا

كشف نادي أمانة بغداد، عن إصابة كوثر عباس، لاعبة كرة الطائرة، بفيروس كورونا المستجد، لتكون أول رياضية عراقية تتعرض للإصابة بهذا المرض.

وأوضح أحمد عزت الموسوي، عضو الهيئة الإدارية للنادي في تصريحات للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الفحوصات التي خضعت لها كوثر عباس جاءت إيجابية، وتأكد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الموسوي إنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية الكاملة لكوثر، بدخولها المستشفى، مبينا أن الهيئة تتابع حالتها باستمرار، خاصة أنها عنصر مؤثر بالفريق وإحدى لاعبات النادي، والإدارة تحرص على مد يد العون لجميع منتسبيها.

وتزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الرياضيين العراقيين بعد تسجيل 7 حالات إصابة توزعت بين مدربين ولاعبين سابقين وحكم، بالإضافة لرئيس نادي المثنى.

وتم الإعلان عن شفاء جميع الرياضيين العراقيين، الذين أصابهم فيروس كورونا، آخرهم لاعب فريق الشرطة السابق، أركان محمود.

المصدر: وسائل إعلام عراقية