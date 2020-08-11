غاريدو يؤكّد أن آداء التحكيم من أسباب الخسارة أمام نهضة بركان

أشار الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الوداد الرياضي، أن الحكم سمير الكزاز كان من بين أسباب خسارة فريقه يوم أمس الخميس، أمام نهضة بركان.

وأوضح غاريدو في تصريح صحفي بعد نهاية المباراة، أن أداء الكزاز طبعه الارتباك، حيث أعلن عن ضربة جزاء لصالح الفريق البركاني، قبل أن يلغيها بعد تدخل الفار، في حين ألغى هدف الوداد بداعي تسلل، قبل أن يتدخل مرة أخرى "الفار" و يقر بمشروعية الهدف.

وأكد المدرب الإسباني أنه سيترك مهمة تقييم أداء الحكم الكزاز لأصحاب الاختصاص و الصحفيين، و مشددا في نفس الوقت على أن البطاقة الحمراء التي تلقاها يحيى جبران، غير صحيحة، واعتبر تدخله في حق زكرياء حدراف، بالعادي ويدخل في إطار الاحتكاك الذي يميز مباريات كرة القدم.

وتابع المتحدث ذاته: "طرد جبران أربك الفريق، حيث أتممنا المباراة منذ الدقيقة 30 بعشرة لاعبين، وهو الشيء الذي منح الامتياز للمنافس، و مكنه من الانتصار".

وانتهت مباراة الفريق الأحمر أمام نهضة بركان، لحساب مؤجل الجولة 20 من البطولة الاحترافية، (انتهت) بفوز البراكنة بهدفين لهدف واحد.