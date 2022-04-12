التعادل الإيجابي يحسم لقاء طلائع الجيش وإنبي في الدوري المصري

انتهت أحداث مباراة طلائع الجيش وإنبي، بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، في الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وأحرز هدف إنبي، اللاعب جون إيبوكا، في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما أدرك فريق طلائع الجيش التعادل في الدقيقة 81 عن طريق محمد جابر، مهاجم الفريق العسكري. وشهدت المباراة بعض الفرص الضائعة من الفريقين، كما ألغى احتساب حكم اللقاء هشام الفلال، ضربة جزاء لفريق إنبي في الدقيقة 72، ليتدخل الفار ويلغيها. وشهدت المباراة حماسا قويا من لاعبي فريق طلائع الجيش وإنبي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. وصعد فريق إنبي إلى المركز التاسع برصيد 68 نقطة من 14 مباراة، بينما طلائع الجيش رصيده إلى 15نقطة، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز. ويستعد فريق طلائع الجيش لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة 2021-2022.

وغاب عن صفوف طلائع الجيش أمام إنبي كل من مهند لاشين وميدو جابر وعلي الفيل وخالد سطوحي وخالد طيب للإصابة.

وجاء تشكيل طلائع الجيش أمام إنبي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: مصطفى الزناري، محمد علي الجويني، محمد ناصف، أحمد زولا

خط الوسط: عمرو السيسي، أحمد حمدي

خط الهجوم: أحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، فيكتور، محمد الصباحي.