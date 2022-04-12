الاتحاد السكندري يخطف نقطة ثمينة من البنك الأهلي بعد التعادل 1-1

انتهت أحداث مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري بالتعادل الايجابي 1-1، في اللقاء المقام على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة ال 14 من بطولة الدوري الممتاز. سجل ناصر منسي هدف لصالح فريقه البنك الاهلي في الدقيقة 5 من بداية المباراة وأعلن التقدم لصالح البنك الأهلي. وتعادل إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 65، وتمكن الاتحاد من تحقيق نقطة ثمينة في المباراة. وبهذا التعادل يتقاسم الفريقين نقطتا المباراة، وارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 15 في المركز العاشر، ويرتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 19 ويحتل المركز السابع.

جاء التشكيل علي النحو التالي:

محمود الزنفلي في حراسة المرمى - محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو - محمود السيد - احمد سعيد - محمد حامد - فادي فريد - ناصر منسي.

قائمة البدلاء: أحمد صبحي - محمد بسيوني - محمد لعبة - معروف يوسف - أمير مدحت - موسي دياوارا - كريم بامبو - أسامة فيصل - محمد هلال