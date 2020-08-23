حقيقة توقيع رمضان صبحي للقلعة البيضاء

كشف مصدر خاص أن رمضان صبحي صانع إلعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي لم يوقع للزمالك كما يتردد وقالت المصدر المقرب من رمضان صبحي أن اللاعب ليس له علاقة بالأخبار التي تتداول حالياً حول توقيعه للزمالك وأضافت المصدر أن اللاعب لم يتفاوض مع الزمالك نهائياً وكل تركيزه علي إنهاء توقيعه لبيراميدز كما تم الإتفاق مؤخراً ويستعد رمضان صبحي للمغادرة إلي إنجلترا للتفاوض مع هيدرسفليد لإنهاء ملف إنتقالة لبيراميدز.