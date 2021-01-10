تأهل أرسنال ومانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزهما على نيوكاسل 2-0، وواتفورد 1-0 على الترتيب، في الدور الثالث، أمس السبت وانتظر أرسنال، حامل اللقب، حتى الشوط الإضافي الثاني، ليسجل هدفي الفوز عن طريق إيميل سميث، وإيميريك أوباميانغ، في الدقيقتين 109، و117.

أما مانشستر يونايتد، ثاني أكثر الفرق تتويجا بالمسابقة (12 مرة)، فقد بلغ الدور الرابع بفضل هدف حمل توقيع لاعب خط وسطه الاسكتلندي، سكوت ماكتوميناي. وفي مباراة أخرى، حجز ليستر سيتي مقعده في الدور الرابع، بعد فوزه برباعية نظيفة على مضيفه ستوك سيتي من الدرجة الأولى وتناوب على تسجيل رباعية ليستر، جيمس جاستن، ومارك ألبرايتون، وأيوزي بيريس، وهارفي بارنز، في الدقائق 34، 60، 80، و82.

المصدر: RT