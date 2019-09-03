عقدة الجولة الثانية والرابعة تطارد محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي
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عقدة الجولة الثانية والرابعة تطارد محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي

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العرب اليوم - عقدة الجولة الثانية والرابعة تطارد محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي

النجم المصري الدولي محمد صلاح
القاهرة - العرب اليوم
شهدت النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مفارقة غريبة للنجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول، وذلك بعد مرور 4 مراحل على انطلاق المسابقة.   للموسم الثالث على التوالي ينجح محمد صلاح في هز شباك منافسيه خلال المرحلتين الأولى والثالثة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، فيما لا يزال يعاني من عقدة عدم التسجيل في الجولتين الثانية والرابعة.   البداية مع موسم 2017 – 2018، سجل محمد صلاح أمام واتفورد وارسنال ضمن منافسات الجولتين الأولى والثالثة، فيما صام عن التهديف أمام كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الجولتين الثانية والرابعة.   وفي موسم 2018 – 2019، سجل محمد صلاح أمام وست هام يونايتد وبرايتون من منافسات الجولتين الأولى والثالثة فيما صام عن التهديف أمام كريستال بالاس وليستر سيتي في الجولتين الثالثة والرابعة.   وتكرر السيناريو هذا الموسم، بعدما سجل أمام نورويتش سيتي وارسنال ضمن منافسات الجولتين الأولى والثالثة، فيما صام عن التهديف أمام ساوثهامبتون وبيرنلي في الجولتين الثانية والرابعة.   جدير بالذكر أن محمد صلاح نجح في تسجيل 3 أهداف بالنسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
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عقدة الجولة الثانية والرابعة تطارد محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي عقدة الجولة الثانية والرابعة تطارد محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي



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