رقم قياسي مصري في الكونفدرالية الأفريقية

حقق فريق المقاولون العرب، فوزا تاريخيا هو الأكبر في تاريخ مشاركات الأندية المصرية في بطولة الكونفدرالية الافريقية المقاولون اكتسح ضيفه أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 9-1، في إياب الدور التمهيدي، ليضمن العبور إلى دور الـ32 من المسابقة. كان "ذئاب الجبل" حققوا فوزا في الذهاب خارج الديار بهدف دون رد، ليخطفوا بطاقة التأهل بنتيجة 10-1 في مجموع المباراتين.

وأنهى الفريق الشوط الأول متقدما بخماسية دون مقابل، سجلها كل من أحمد داوودا وسيف الدين الجزيري (هدفين) وفاروق نور الدين في الدقائق 2 و8 و10 و22 و35 وأضاف الفريق رباعية أخرى في الشوط الثاني، عن طريق محمد عصام وفادي نجاح وأحمد الشيمي وكريم مصطفى في الدقائق 51 و67 و72 و89 وحطم المقاولون الرقم المسجل باسم حرس الحدود، الذي اكتسح جابوروني يونايتد بطل بوتسوانا بنتيجة 8-1، في إياب ثمن نهائي نسخة 2010، كأكبر انتصار لفريق مصري في البطولة وضمن الفريق المصري التأهل لدور الـ32 الأول، لكنه سيواجه المرشح الأول للتتويج باللقب، النجم الساحلي التونسي.